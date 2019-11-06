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ziyaretçi saatleri: Anıtkabir 10 Kasım’da saat kaçta açılıyor?

Ülkemizin kurucusu Gazi , ebediyete intikalinin 81. yılında bu Pazar günü anma törenleri ile anılacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da devlet erkanı ve vatandaşlar, çiçekler, poster ve Türk bayrakları ile Atatürk’ün mezarı ’i ziyaret edecek. Atatürk’ü kabrinde ziyaret etmeyi planlayan vatandaşlar, Anıtkabir’in açılış ve kapanış saatini araştırıyor. İşte vatandaşların merak ettiği Anıtkabir ’da kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun cevabı.

Giriş Tarihi: 6.11.2019 10:55
Anıtkabir 10 Kasım ziyaretçi saatleri: Anıtkabir 10 Kasım’da saat kaçta açılıyor?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesi Anıtkabir ziyaretçi saatleri yoğun olarak araştırılıyor. Atatürk'ün vefat saati 09:05'de bir dakika süren siren sesi eşliğinde saygı duruşuyla anıldığı Anıtkabir töreninde siren sesinin ardından İstiklal Marşı okunup Atatürk anılacak. Peki Anıtkabir 10 Kasım töreni saat kaçta başlayacak?

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

AÇILIŞ

KAPANIŞ

01 Şubat - 14 Mayıs

09:00

16:30

15 Mayıs - 31 Ekim

09:00

17:00

01 Kasım - 31 Ocak

09:00

16:00

ANITKABİR HAKKINDA

Anıtkabir, Türk Kurtuluş Savaşı'nın, inkılapların önderi ve Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara Anıttepe'de (eski adıyla Rasattepe) bulunan anıt mezarıdır. Ayrıca dördüncü cumhurbaşkanı Cemal Gürsel de 1966 yılında devrim şehitleri bölümüne defnedilmiştir (6 Kasım 1981 tarihli Devlet Mezarlığı Kanunu'nun 1. maddesinin 2. fıkrası gereğince, 27 Ağustos 1988'de çıkartıldı). 1973'ten beri İsmet İnönü'nün kabri de Anıtkabir'dedir.

Adres: Yücetepe, Akdeniz Cd. No:31, 06570 Çankaya/Ankara

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