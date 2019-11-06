Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Atatürk Baraj Gölü'ndeki yeşilliğin nedeni plankton ve alg patlaması

Atatürk Baraj Gölü'ndeki yeşilliğin nedeni plankton ve alg patlaması

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.11.2019 17:16

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, Atatürk Barajı Gölü'nün rengi yeşil oldu. Renk değişiminin nedeni, gölden alınan numunelere yapılacak analiz sonunda ortaya çıkacak.

Atatürk Barajı Gölü'nün, Adıyaman kent merkezine yakın bölümünde, su rengi yeşile döndü. Vatandaşlar durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bildirdi. 2 kurumdan gelen görevliler, gölden numune aldı. Sudaki renk değişiminin nedeni laboratuvar analizleriyle belirlenecek.

Vatandaşlar, inceleme tamamlanıncaya kadar gölden uzak durmaları yönünde uyarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atatürk Baraj Gölü'ndeki yeşilliğin nedeni plankton ve alg patlaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN