Atladığı kuyudan polise konum attı

Konya'da, Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencisi Abdullah Ü. (21) yakınlarını arayarak Meram ilçesinde su kuyusuna atladığını belirterek yardım istedi. İhbarla alarma geçen polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte Dere Cami Kebir Mahallesindeki su kuyusunu aramaya başladı. Kuyunun yerini belirlemek için Abdullah Ü. ile telefonla irtibata geçen polis ekipleri, gençten konumunu göndermesini istedi. Bölgede arama yapan ekipler, Abdullah Ü.'nün gönderdiği konum sayesinde eski su kuyusunu buldu. Polisler, ağaç dalı uzatarak Abdullah Ü.'yü yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyudan çıkarttı.







YARA ALMADAN KURTULDU

Yaklaşık 4 saat kuyuda kaldığı belirlenen ve yaralanmadan kurtulan Abdullah Ü., kuyuya nasıl atladığını hatırlamadığını söyledi. Sabah yatağından kalktığında kendisini iyi hissetmediğini belirten genç, "Kafam yerinde değildi. Buraya nasıl geldim, burada ne yapıyorum hatırlamıyorum" dedi. Abdullah Ü., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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