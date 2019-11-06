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Atladığı kuyudan polise konum attı

’da, bunalıma giren 21 yaşındaki yüksekokul öğrencisi, 3 metrelik eski su kuyusuna atladı. Pişman olup kuyunun içinden polise konum atan genç kurtarıldı

HALİT TURAN HALİT TURAN Yaşam
Giriş Tarihi: 6.11.2019
Atladığı kuyudan polise konum attı

Konya'da, Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencisi Abdullah Ü. (21) yakınlarını arayarak Meram ilçesinde su kuyusuna atladığını belirterek yardım istedi. İhbarla alarma geçen polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte Dere Cami Kebir Mahallesindeki su kuyusunu aramaya başladı. Kuyunun yerini belirlemek için Abdullah Ü. ile telefonla irtibata geçen polis ekipleri, gençten konumunu göndermesini istedi. Bölgede arama yapan ekipler, Abdullah Ü.'nün gönderdiği konum sayesinde eski su kuyusunu buldu. Polisler, ağaç dalı uzatarak Abdullah Ü.'yü yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyudan çıkarttı.



YARA ALMADAN KURTULDU
Yaklaşık 4 saat kuyuda kaldığı belirlenen ve yaralanmadan kurtulan Abdullah Ü., kuyuya nasıl atladığını hatırlamadığını söyledi. Sabah yatağından kalktığında kendisini iyi hissetmediğini belirten genç, "Kafam yerinde değildi. Buraya nasıl geldim, burada ne yapıyorum hatırlamıyorum" dedi. Abdullah Ü., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: Cep telefonu bulunmadan uçurumdan kurtarılmak istemedi

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