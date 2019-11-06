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yayınlandı! 8 Kasım Cuma ürünler listesinde elektronik aletlerde büyük fırsat!

vatandaşlar tarafından sıkça takip edilmeye devam ediyor. 8 Kasım tarihinden itibaren raflarını yenileyecek olan market zinciri her Cuma tüketicilerine hem hesaplı hem de kaliteli malzemeler alabilme fırsatı sunuyor. Bu hafta ürünler kataloğu içerisinde yerini alan; elektrikli süpürge, Blender robot seti, mini ısıtıcı ve çeyizlik gibi malzemeler dikkat çekiyor. Peki, bu hafta 8 Kasım BİM Aktüel ürünler listesinde kimler var?

Giriş Tarihi: 6.11.2019 09:05 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 09:05
Bim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 8 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler listesinde elektronik aletlerde büyük fırsat!

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine dev indirim müşterilerini bekliyor olacak. Her hafta Cuma gününden itibaren raflarını yenileyen market zinciri vatandaşlar tarafından internette yoğun olarak aratılıyor. Türkiye'nin en fazla alışveriş yapılan marketlerinden bir tane olmayı başaran firmanın, Türkiye'nin pek çok yerinde mağazası bulunuyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var? İşte 8 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta…

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Bim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 8 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler listesinde elektronik aletlerde büyük fırsat!
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