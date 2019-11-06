Bim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 8 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler listesinde elektronik aletlerde büyük fırsat!

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine dev indirim müşterilerini bekliyor olacak. Her hafta Cuma gününden itibaren raflarını yenileyen market zinciri vatandaşlar tarafından internette yoğun olarak aratılıyor. Türkiye'nin en fazla alışveriş yapılan marketlerinden bir tane olmayı başaran firmanın, Türkiye'nin pek çok yerinde mağazası bulunuyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var? İşte 8 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta…

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