Çifte cinayete 36 yıl hapis

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Antalya'da, 2003'te ormanlık alanda tartıştığı İbrahim Yörük (26) ve Mesut Yürügel'i (27) öldüren Ramazan Oraç, 16 yıl sonra aynı silahla bir düğünde ateş edince, balistik incelemede yakalandı. İkinci duruşmada mütalaa veren savcı, Oruç'un kız arkadaşıyla aracının içinde otururken, Yörük ve Yürügel'in yanlarına gelip kendilerini polis olarak tanıttığını ve bıçak zoruyla araçtan indirmeye çalıştığını vurgulayarak, Oruç'un da tabancayla ateş ettiğini belirtti. Sanık önce iki kişiyi kasten öldürmek suçundan iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından cinayetlerin haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle cezaları 18'er yıla indirildi.