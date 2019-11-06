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'da tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

'da, madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.11.2019 01:34
Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Şimşek'in katılımıyla evde yapılan aramada 7 gram esrar, 23 gram bonzai, 8 gram eroin, 12 uyuşturucu hap ile 1,43 gram da metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
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