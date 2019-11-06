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’ndeki tekneleri tarih oluyor

BARIŞ SAVAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 6.11.2019
Eminönü’ndeki balık ekmek tekneleri tarih oluyor
Eminönü'nde tahliyesi istenen balık ekmek teknesi sahiplerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aleyhine "yürütmenin durdurulması" talebiyle açtığı davada İBB savunma yaptı. 1 Kasım'da yürütmenin durdurulmasına ve İBB'nin savunmasının alınmasına hükmeden İstanbul 4. İdare Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme davanın incelenmeksizin reddine karar verirken "yürütmeyi durdurma" kararını da ortadan kaldırdı. İBB'den yapılan açıklamada teknelerin tahliyesi için Fatih Kaymakamlığı'na yazı gönderildiği bildirildi.
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Eminönü’ndeki balık ekmek tekneleri tarih oluyor
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