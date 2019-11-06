Eminönü’ndeki balık ekmek tekneleri tarih oluyor

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Eminönü'nde tahliyesi istenen balık ekmek teknesi sahiplerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aleyhine "yürütmenin durdurulması" talebiyle açtığı davada İBB savunma yaptı. 1 Kasım'da yürütmenin durdurulmasına ve İBB'nin savunmasının alınmasına hükmeden İstanbul 4. İdare Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme davanın incelenmeksizin reddine karar verirken "yürütmeyi durdurma" kararını da ortadan kaldırdı. İBB'den yapılan açıklamada teknelerin tahliyesi için Fatih Kaymakamlığı'na yazı gönderildiği bildirildi.