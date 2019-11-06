Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. son bölüm yayınlandı! Eşkıya yeni bölüm tek parça izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. Son bölümü ile izleyenleri yine atv ekranlarına kilitledi. Nefes kesen sahneleri ve dikkat çeken sürükleyici senaryosu ile Eşkıya en çok izlenen dizi olmaya devam ediyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. Bölümde neler yaşandı. Hızır'ın en hassas noktasını bilen Sevda, hamile olduğunu açıklayarak onu bitirmek istiyor. Bu haber, Hızır'ı oldukça savunmasız yakalayarak yeni tehditleri görmesini de sağlıyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. Son bölüm tamamını tek parça olarak haberimizden izleyebilirsiniz. İşte bomba etkisi yaratan gelişmelerle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. Son bölüm tamamı…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. son bölüm tek parça izle

Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır'ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçlamıştır. Aldığı haberle sarsılan Hızır, kurulan evlilik oyununun gerçeğe dönüşmesinden endişe duyarken Feyyaz'ın bu konudaki kararı herkesi şaşırtacaktır. Sadece Hızır'ı değil tüm Çakırbeylileri etkileyecek olan haber, gün geçmeden yayılır. Bu duruma en çok tepki göstermesi beklenen Hayriye Ana ise Sevda'yı gözüyle görmeden havadisin doğruluğuna inanmaz. Nitekim ziyarete gittiği Meftunların evinden, şüphe etmekte haklı olduğunu söyleyerek ayrılacaktır.

Sevda, karnında bir Çakırbeyli taşıdığını söyleyerek kendi hayatını garanti altına alırken milyon dolarlar bahşettiği Altan'ın da gücüne güç katmıştır. İstihbarattaki yerini kaybetmek üzere olduğunu anlayan Altan, arkasına aldığı çok güçlü bir çete ile hain planlar kurmaya devam eder. Henüz kimlerle savaşacağını bilmeyen Hızır'ın, onu öldürmeye ant içmiş bir orduyla karşı karşıya gelmesine ramak kalmıştır.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 145. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir.

HIZIR YALNIZ VE SAVUNMASIZ KALIYOR

Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır'ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar.

HIZIR'IN DOSTLARI TEHLİKEDE

İlk olarak Fahri ve Hurşit'i cezaevine gönderirken hemen arkasından Boran ve Behzat'ı sorguya aldıracaktır. Sorularına yanıt almak için her türlü işkenceye maruz bıraktığı ikilinin, düşmanlarına canlarından başka verecek bir şeyleri yoktur.

ŞAHİN AĞA'YA NE OLACAK?

Dostlarının hayatını kendi hayatının dahi üstünde tutan Hızır'ı yaralayacak en büyük hamle ise Şahin Ağa'nın gözlerinin önünde alınması olacaktır.