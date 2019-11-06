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kampanyası reklam filmi yayında! ne zaman başlıyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan fidan dikme kampanyasına yoğun ilgi devam ediyor. Ülkemizde gelecek nesillere daha yeşil alan bırakmak amacıyla seferber olan milyonlarca vatandaş fidan dikme kampanyasına katıldı. Sahiplenen ve bağışlanan fidanlar toprakla buluşturulacak. Bir dünya rekoru kırılması hedeflenen bu projede fidanları sahiplenen sayısı 12 milyonu aştı. Bununla birlikte en çok başvuru yapan illerimizin Manisa ve Isparta olduğu belirlendi. Onu takip eden ilimiz ise Bingöl ve Tunceli oldu. Öte yandan, daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon fidan” mesajıyla dikkat çeken kampanyanın reklam filmi tanıtıldı. Peki ne zaman başlıyor? İşte reklam filmi…

Giriş Tarihi: 6.11.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 16:52
Geleceğe Nefes Ol kampanyası reklam filmi yayında! Geleceğe Nefes Ol fidan dikme ne zaman başlıyor?

Ülkemizde yoğun ilgi gören Gelece Nefes Ol fidan dikme kampanyasına destek sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önderliğinde başlayan fidan dikme kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı. 7'den 70'e milyonlarca vatandaş bu kampanya ile gelecek nesillere daha yeşil bir alan bırakmak istiyor. 11 milyon ağaç dikme kampanyası ile Türkiye Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek. Peki fidan dikme ne zaman başlayacak? İşte kampanyasına ilişkin yayınlanan reklam filmi…

''GELECEĞE NEFES OL'' SEFERBERLİĞİ REKLAM FİLMİ YAYINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası reklam filmi yayınlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyasının reklam filmi yayınlandı. 11 Kasım 2019'da 81 ilde 3 saat içinde 11 milyon fidan dikilerek Guinness Rekorlar Kitabı'na da girecek olan seferberliğin reklam filmi Engin Altan Düzyatan seslendirdi.

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Geleceğe Nefes Ol kampanyası reklam filmi yayında! Geleceğe Nefes Ol fidan dikme ne zaman başlıyor?
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