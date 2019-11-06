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’te “Dikkat siyanür var” yazılı not olan evde ölü bulunan 4 kardeş hakkında gelişmesi yaşandı! Antidepresan mı siyanür mü?

Dün akşam saatlerinde ’te meydana gelen 4 kardeşin ölümü hakkında bilgisine ulaşıldı. Kapısında “Dikkat siyanür var” yazılı not bulunan 2’si kadın 4 kardeşin ölü bulunduğu olayda polis incelemeleri sonucunda çeşitli bilgilere ulaşıldı. Bir binanın birinci katında yaşanan ve Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar Yetişkin kardeşlerin cansız bedeniyle karşılaşan ekipler olayın ardından kardeşlerin alışveriş yaptığı bakkalın sahibi Yusuf Deniz ile konuştu. İnceleme ve araştırma çalışmalarına devam eden polis ekipleri yaptıkları ilk tespitlerine göre 4 kardeş hakkında son dakika bilgisine ulaştı. İşte o detaylar…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.11.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 10:14
Fatih’te “Dikkat siyanür var” yazılı not olan evde ölü bulunan 4 kardeş hakkında son dakika gelişmesi yaşandı! Antidepresan mı siyanür mü?

'te bir binanın birinci katında bulunan 4 kardeşin sır ölümü ile ilgili bilgisine ulaşıldı. Akrabalarına ulaşamayan bir kişi polisi arayarak durumu anlattı. Kapıda "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" şeklinde not bulunan ve sonrasında polis ekiplerinin duruma müdahale ettiği olayda farklı bir gelişme yaşandı. Polisin ilk tespitine göre; 4 kardeş çok sayıda antidepresan içerek intihar etti. Kardeşlerin kesin ölüm nedeni Adli Tıp'taki inceleme sonrası belli olacak. Sabıkası bulunmayan 4 kardeşten birinin sara hastası olduğu öğrenildi.

İşte son dakika haberinin detayları…

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Fatih’te “Dikkat siyanür var” yazılı not olan evde ölü bulunan 4 kardeş hakkında son dakika gelişmesi yaşandı! Antidepresan mı siyanür mü?
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