Fatih’te “Dikkat siyanür var” yazılı not olan evde ölü bulunan 4 kardeş hakkında son dakika gelişmesi yaşandı! Antidepresan mı siyanür mü?

Fatih'te bir binanın birinci katında bulunan 4 kardeşin sır ölümü ile ilgili son dakika bilgisine ulaşıldı. Akrabalarına ulaşamayan bir kişi polisi arayarak durumu anlattı. Kapıda "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" şeklinde not bulunan ve sonrasında polis ekiplerinin duruma müdahale ettiği olayda farklı bir gelişme yaşandı. Polisin ilk tespitine göre; 4 kardeş çok sayıda antidepresan içerek intihar etti. Kardeşlerin kesin ölüm nedeni Adli Tıp'taki inceleme sonrası belli olacak. Sabıkası bulunmayan 4 kardeşten birinin sara hastası olduğu öğrenildi.

İşte son dakika haberinin detayları…