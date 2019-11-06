Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Hastaneye yaralı getirdiği amcası öldü, gözaltına alındı! Zonguldak'ta şoke eden olay!

Hastaneye yaralı getirdiği amcası öldü, gözaltına alındı! 'ta şoke eden olay!

'ta yeğeni Ö.E. (32) tarafından yaralı halde hastaneye getirilen (57), hayatını kaybetti. Polis, Ö.E.'yi hastanede gözaltına alırken, kan izleri bulunan otomobil incelemeye alındı. Ereğli ilçesinde meydana gelen olayda doktorların tüm müdahalesine rağmen Recep Er kurtarılamadı. İşte ayrıntılar

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.11.2019 11:16 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 11:40
Hastaneye yaralı getirdiği amcası öldü, gözaltına alındı! Zonguldak'ta şoke eden olay!

ZONGULDAK'ta yeğeni Ö.E. (32) tarafından yaralı halde hastaneye getirilen Recep Er (57), hayatını kaybetti. Polis, Ö.E.'yi hastanede gözaltına alırken, kan izleri bulunan otomobil incelemeye alındı.

Olay, Ereğli ilçesinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Uzunçayır Mahallesi Yağmur Sokak'taki evinde yaşayan Recep Er, yeğeni Ö.E. tarafından özel araçla ağır yaralı olarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Darp edildiği düşünülen Recep Er, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, Recep Er'i hastaneye getiren Ö.E.'yi gözaltına aldı. Üzerinde kan bulunan otomobil ise yapılan incelemenin ardından çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Recep Er'in ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. Ö.E.'nin polise verdiği ilk ifadede, amcası Recep Er'i yolda kanlar içinde bulduğunu ve vakit kaybetmeden hastaneye getirdiğini söylediği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hastaneye yaralı getirdiği amcası öldü, gözaltına alındı! Zonguldak'ta şoke eden olay!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN