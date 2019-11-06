Yıllar sonra ilk kez el ele! Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant kimdir? Alexandra Grant kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Keanu Reeves sevgilisi Alexandra Grant ile ilk görüntülendi. Magazin gündeminde uzun süredir konuşulan isim olan Reeves daha öncesinde Sandra Bullock, Jennifer Syme, Charlize Theron gibi ünlülerle birlikteydi. İlk kez görüntülenen çiftin mutluluğu adeta gözlerinden okunuyordu. Kanadalı aktörü yeni sevgisiyle görenler '' Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant kimdir, kaç yaşında?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant kimdir? İşte hakkında merak edilenleri…

ALEXANDRA GRANT KİMDİR?

Alexandra Grant 1973 doğumludur. ABD doğumlu, Alexandra Grant,California College of the Arts (CCA), Swarthmore College eğitimini tamamlamıştır.

Alexandra Grant, Los Angeles merkezli bir sanatçı olup, dil, yazarlarla heykel, resim, resim ve video görüntülerinde kaynak olarak değiş tokuş yapar.

KEANU REEVES'İN SEVGİLİSİ ALEXANDRA GRANT İLE GÖRÜNTÜLENDİ!

35 yıllık kariyeri boyunca özel hayatı ile ilgili çok titiz davranan Matrix oyuncusunun Los Angeles'taki Gala'da ilişkisini açıklaması dünyada magazin basınının gündemine oturdu.

Sevimli çift kameralar için bir sürpriz hazırlamış olup, ilişkilerini onaylayarak herkesi şaşırttı.

Keanu'nun siyah gömlek ve kravatla şık bir görüntü verdiği ancak işçi çizmeleri ve sakallarının salaş olması sebebiyle bayağı eleştirildiği konuşuldu.

Alexandra'nın ise uzun lacivert boncuklu, kolsuz bir elbiseyle beğenildiği söylendi.

Yıllar içinde bir kez bile sevgilisiyle görüntü vermeyen Kenau Reeves, Alexandra ile ne kadar ciddi olduğunu, uluslararası bir etkinlikte basının karşısına çıkarak göstermiş oldu. Çift daha sonra ise Los Angeles sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi.