Kış lastiği uygulaması ne zaman? 2019-2020 Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu olacak?

Şehirlerarası karayolunda araç sahiplerini yakından ilgilendiren kış lastiği uygulaması için kısa süre kaldı. Havaların iyiden iyiye soğuması ve lastik kullanımını zorunlu hale getirecek uygulama trafikte kolaylık sağlayacak. Bununla birlikte vatandaşlar ''Kış lastiği uygulaması ne zaman?'' sorusuna yanıt aranıyor. Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1'er ay arttırabilir. Peki 2019-2020 Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu olacak?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak kış lastiği takma zorunluluğunun tarihi merak konusu oldu. Haberimizde 2019 2020 Kış lastiği uygulamasına dair detaylar yer alıyor.