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lastiği uygulaması ne zaman? 2019-2020 olacak?

Sürücü adaylarını yakından ilgilendiren lastiği uygulaması için geri sayıma başlandı. Soğuk kış günlerinin yaklaşmasıyla birlikte lastiklerin bakımı gerekmektedir. On binlerce araç sahibi ‘’ ne zaman başlayacak, takma zorunluluğu var mı?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Zorunlu olmasına rağmen takmama cezası ise araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Her yıl trafik güvenliğini sağlamak için uygulama kış mevsiminde başlıyor. Peki Kış lastiği uygulaması ne zaman? 2019-2020 olacak, takmamanın cezası ne kadar?

Giriş Tarihi: 6.11.2019 15:59
Kış lastiği uygulaması ne zaman? 2019-2020 Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu olacak?

Şehirlerarası karayolunda araç sahiplerini yakından ilgilendiren lastiği uygulaması için kısa süre kaldı. Havaların iyiden iyiye soğuması ve lastik kullanımını zorunlu hale getirecek uygulama trafikte kolaylık sağlayacak. Bununla birlikte vatandaşlar '' ne zaman?'' sorusuna yanıt aranıyor. Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1'er ay arttırabilir. Peki 2019-2020 olacak?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak kış lastiği takma zorunluluğunun tarihi merak konusu oldu. Haberimizde 2019 2020 Kış lastiği uygulamasına dair detaylar yer alıyor.

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Kış lastiği uygulaması ne zaman? 2019-2020 Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu olacak?
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