Kurtarma ekibine telefonunu arattı

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Bursa'da Uludağ eteklerinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanan kadın, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekiplerini çalışmasıyla kurtarıldı. Merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler mahallesi yolundaki ormanlık alanda bir kadının "imdat" çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Serpil Ç.'nin (25) yol kenarındaki yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandığını tespit etti. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi. Alkollü olduğu öne sürülen Serpil Ç., yanına gelen ekiplere, cep telefonunu düşürdüğünü ve telefonu bulunmadan kurtarılmak istemediğini söyledi. Ekipler, cep telefonunu yaklaşık 20 dakika çalıların arasında arayıp buldu. Halatlarla yol kenarına çekilip hastaneye kaldırılan Serpil Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.