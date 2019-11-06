Meteoroloji’den son dakika hava durumu haberi! Bugün hava nasıl olacak? 7 Ekim Perşembe

Hafta başlarından itibaren hissedilir derecede yükselen sıcaklıkların ardından kısa süreli yağışlar etkisini göstermişti. Bu hafta sonuna kadar etkili bir yağış beklenmez Cumartesi ve Pazar günlerinden itibaren birçok bölgemizde yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Bölgelerimize göre saatlik ve günlük hava durumu tahmin raporlarını haberimizde derledik.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 7 EKİM

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporları ve illerimize göre saatlik hava sıcaklığı ve yağış tahminleri…

