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'den kuvvetli rüzgar ve sis uyarısı geldi! Yarına dikkat

Genel Müdürlüğü'nden yarın için kuvvetli rüzgar ve sis uyarısı yapıldı. Ülke genelinde yağış beklenmediğini açıklayan MGM, havanın batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını duyururken Marmara için kritik bir uyarıda bulundu. Meteoroloji yaptığı son dakika uyarısında, Marmara'nın batısında yarın güneybatıdan yer yer kuvvetli rüzgar esmesi beklendiğini belirtti. Öte yandan, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis öngörüldüğü ifade edildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.11.2019 13:23 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 13:46
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli rüzgar ve sis uyarısı geldi! Yarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kuvvetli rüzgar ve sis uyarısı yapıldı. Marmara'nın batısında yarın güneybatıdan yer yer kuvvetli rüzgar eseceği, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika duyurusuna göre, yarın ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Hava, ülkenin batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacak.

Rüzgarın, Marmara'nın batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den son dakika kuvvetli rüzgar ve sis uyarısı geldi! Yarına dikkat
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