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ne zaman idrak edilecek? 2019 Mevlid Kandili tarihi ne zaman? Diyanet duyurdu!

Başkanlığı'nın yayınlandığı dini günler takvimi ile kandil günleri de belli olmuştu. Bu bağlamda vatandaşlar " ne zaman ve hangi gün idrak edilecek?" sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü olarak bilinen Mevlid Kandili'nin idrak edileceği tarih Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre idrak edilecek olan 2019 Mevlid Kandili tarihi ne zaman? İşte bilgiler

Giriş Tarihi: 6.11.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 09:28
Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? 2019 Mevlid Kandili tarihi ne zaman? Diyanet duyurdu!

İslam alemi açısından oldukça önemli olan " ne zaman?" sorusunun yanıtı yoğun ilgi görüyor. Hz. Muhammed'in doğumu olarak kabul edilen bu özel gecede tüm Müslüman alemi ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek için hazırlıklar yapacaklar. Dualar edilecek, Allah'ın verdiği nimetlere şükredilecek. Başkanlığı ise Mevlid Kandili mesajını yayınlandı. Peki; Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur? Önemi nedir?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2019?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvimde "?" sorusunun yanıtı belirlendi. Aynı zamanda kandil mesajının da yayınlandığı Mevlid Kandili ile ilgili bilgilere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

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Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? 2019 Mevlid Kandili tarihi ne zaman? Diyanet duyurdu!
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