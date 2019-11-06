Nilgün Şimşek olayında son dakika gelişmesi! Müge Anlı'da sır perdesi aralanıyor!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü bölümünde yaşanan son dakika olayı herkesi ekrana kilitledi. Nilgün Şimşek olayı ile ilgili sır perdesi giderek aralanırken Müge Anlı bugünkü yayında Nilgün Şimşek'in oğlunun ifadesinde yer alan ormanlık alana ekibini yolladı ve çekim yaptı. Öldü denilen Nilgün (Nalan) Şimşek'in bu bölgeye gömüldüğü iddiası programa damgasını vururken aynı zamanda o bölgenin askeri alan olmasından dolayı belli bir yere kadar araba ile gidildiği sonrasında ise araba girişinin olmadığı belirtildi. Ormanlık alandan görüntüler yayınlayan Müge Anlı konu ile ilgili son dakika gelişmelerini de ekranlarda aktardı.

NİLGÜN (NALAN) ŞİMŞEK OLAYINDA SON DURUM NEDİR? (6 KASIM ÇARŞAMBA)

ATV ekranlarının gündüz kuşağının rekor kıran programı Müge Anlı'da işlenen Nilgün Şimşek olayının detaylarını herkes merak ediyor. Konu ile ilgili en güncel bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar program ile ilgili hiçbir detayı kaçırmıyor. 6 Kasım Çarşamba gününe ait yayında Nilgün Şimşek olayı ile ilgili gelen son dakika bilgisi izleyici ekrana kilitledi.

Nilgün Şimşek askeri bölge olarak kabul edilen ormanlık alana mı gömüldü?

İşte ayrıntılar…