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olayında gelişmesi! 'da sır perdesi aralanıyor!

Her gün incelenen önemli olaylar arasında yerini alan programında olayı ile ilgili bilgisi geldi. Kadının küçük oğlunun ifadesinde bahsettiği yer canlı yayında gösterilirken küçük oğlunun "Askerler gördüm. Çatlak gri duvarlar vardı" sözleri programa damgasını vurdu. Askeri alan olduğu için tam detaylı görüntülerin verilemediği yer herkesi şüpheye düşürdü. Şüpheli gözüyle bakılan Mustafa Şimşek'in Nilgün Şimşek'i öldürüp oraya gömdüğü düşünülürken Müge Anlı söz edilen yeri buldu. İşte Nilgün Şimşek olayı ile ilgili son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 6.11.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 15:22
Nilgün Şimşek olayında son dakika gelişmesi! Müge Anlı'da sır perdesi aralanıyor!

ile Tatlı Sert programının bugünkü bölümünde yaşanan olayı herkesi ekrana kilitledi. olayı ile ilgili sır perdesi giderek aralanırken Müge Anlı bugünkü yayında Nilgün Şimşek'in oğlunun ifadesinde yer alan ormanlık alana ekibini yolladı ve çekim yaptı. Öldü denilen Nilgün (Nalan) Şimşek'in bu bölgeye gömüldüğü iddiası programa damgasını vururken aynı zamanda o bölgenin askeri alan olmasından dolayı belli bir yere kadar araba ile gidildiği sonrasında ise araba girişinin olmadığı belirtildi. Ormanlık alandan görüntüler yayınlayan Müge Anlı konu ile ilgili son dakika gelişmelerini de ekranlarda aktardı.

NİLGÜN (NALAN) ŞİMŞEK OLAYINDA SON DURUM NEDİR? (6 KASIM ÇARŞAMBA)

ATV ekranlarının gündüz kuşağının rekor kıran programı Müge Anlı'da işlenen Nilgün Şimşek olayının detaylarını herkes merak ediyor. Konu ile ilgili en güncel bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar program ile ilgili hiçbir detayı kaçırmıyor. 6 Kasım Çarşamba gününe ait yayında Nilgün Şimşek olayı ile ilgili gelen son dakika bilgisi izleyici ekrana kilitledi.

Nilgün Şimşek askeri bölge olarak kabul edilen ormanlık alana mı gömüldü?

İşte ayrıntılar…

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Nilgün Şimşek olayında son dakika gelişmesi! Müge Anlı'da sır perdesi aralanıyor!
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