Sahte 500 euroluk depozito vurgunu

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İSTANBUL Esenyurt'ta ev kiralama bahanesiyle buluştukları ev sahiplerine depozito olarak sahte 500'er euroluk banknotlar veren ve para üstlerini TL olarak alan iki dolandırıcı suçüstü yakalandı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı sivil güven timlerince Beylikdüzü'nde gözaltına alınan Halil S. (53) ve Gökhan E. (28) mala zarar verme, hırsızlık, iftira, askeri ceza kanununa muhalefet, dolandırıcılık, silahlı yağma ve sahtecilik gibi 13 suç dosyasında firari olarak aranıyordu. Esenyurt'ta 23 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen ve 27 olayın faili oldukları belirlenen iki şüpheli tutuklandı.