Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 6 Kasım

Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çok sayıda vatandaşın heyecan ve umutla beklediği çekiliş sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar hangileri? Bu hafta 1268. gerçekleştirilecek olan çekiliş yine 21.15'de noter huzurunda yapılacak. Haberimizin içerisinden Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını sorgulayabilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirilebilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA 6 KASIM

Sayısal Loto çekilişi, 6 Kasım 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilip açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz aşağıdaki ekrandan bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.