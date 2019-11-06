SGK çalışma saatleri: Kaçta açılıyor, kaçta kapanır? Öğle arası ne zaman?

SGK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusu vatandaşlar tarafından gün içerisinde yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olan bu kurum vatandaşların Sigorta işlemleri, emeklilik, prim hesaplamaları ve yapılandırma gibi işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmesini sağlıyor. Peki, , SGK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte SGK çalışma saatleri…

SGK ÇALIŞMA SAATLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eski adıyla ise SSK olarak bilinen bu kurum Türk vatandaşlarının yaralandığı sosyal güvenlik sistemlerini uygulamaktadır. Amaç olarak ise Sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, kolay erişilebilir ve malî açıdan sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemini yürütmeyi sağlamaktır. Vatandaşlar yoğun olarak SGK mesai saatlerini araştırıyor.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu yani kısaca SGK, mesai saatleri şöyle;

Hafta içi 08.00–17.00 saatleri arasında çalışan kurum öğle molası tatilini ise 12.00–13.00 saatleri arasında uygulamaktadır.

SGK hafta sonları, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca; 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde vatandaşlara hizmet sağlamamaktadır.

SGK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

SGK Genel Müdürlüğü, Ziyabey Caddesi, No: 6 Balgat Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır. SGK Genel Müdürlüğüne telefon yolu ile ulaşmak isterseniz 0312 207 80 00 numaralı telefonu arayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca SGK ile ilgili soru ve tüm işlemlerinizi ALO 170 hattına bağlanarak da sağlayabilmeniz mümkündür.