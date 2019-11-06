Son dakika haberi: Sırtında 15 kilo taşla denizde bulunan üniversite öğrencisi Yusuf Şahin'in ailesinden flaş açıklamalar! "Sabah görüşürüz..."

Çanakkale'nin Kepez ilçesinde sahilde 30 Eylül günü balıkçılar bir erkek cesedi buldular. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından sudan çıkarılan cesedin Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü birinci sınıf öğrencisi Yusuf Şahin'e ait olduğu tespit edildi. 15 kilo taş dolu çantayla ölü bulunan Yusuf'un ailesinden çarpıcı açıklamalar da geldi!

Memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde toprağa verilen Şahin'in internet ortamında oyun oynarken tanıştığı bir kızı görmek için İstanbul'a görmeye gittiği, 1 hafta sonra da Çanakkale'ye geçtiği öğrenildi.