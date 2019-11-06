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haberi: Sırtında 15 kilo taşla denizde bulunan üniversite öğrencisi 'in ailesinden flaş açıklamalar! "Sabah görüşürüz..."

Sevgilisine yazdığı mektuptan sonra intihar ettiği öne sürülen 'in ailesinden açıklamaları geldi! Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Mersinli Yusuf Şahin, sırtındaki çantaya 15 kilo taş doldurup kendini denize bırakmıştı. Kız arkadaşına yolladığı mesajlarda "Seni ölene kadar seveceğimi söylemiştim, elveda sevgilim" diyen Yusuf'un ailesi ise intihar konusunda net bir şekilde oğullarının intihar edemeyeceğini söylüyor; işte son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 6.11.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 11:46
Son dakika haberi: Sırtında 15 kilo taşla denizde bulunan üniversite öğrencisi Yusuf Şahin'in ailesinden flaş açıklamalar! Sabah görüşürüz...

Çanakkale'nin Kepez ilçesinde sahilde 30 Eylül günü balıkçılar bir erkek cesedi buldular. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından sudan çıkarılan cesedin Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü birinci sınıf öğrencisi 'e ait olduğu tespit edildi. 15 kilo taş dolu çantayla ölü bulunan Yusuf'un ailesinden çarpıcı açıklamalar da geldi!

Memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde toprağa verilen Şahin'in internet ortamında oyun oynarken tanıştığı bir kızı görmek için İstanbul'a görmeye gittiği, 1 hafta sonra da Çanakkale'ye geçtiği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Sırtında 15 kilo taşla denizde bulunan üniversite öğrencisi Yusuf Şahin'in ailesinden flaş açıklamalar! "Sabah görüşürüz..."
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