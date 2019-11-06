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Haberi: Yasadışı bahis çetesinin dolabı banka kasası gibi çıktı! Milyonlarca lira…

Emniyet Müdürlüğü Mücadele ekipleri yasa dışı bahis çetesinde ait şebekeye operasyonu düzenledi. 44 şebeke üyesinin gözaltına alındığı operasyonda bulunan varlıklar dudak uçuklattı. İstanbul’da toplamda 21 ilçede 52 ayrı adrese operasyon düzenlenirken, savcılık tarafından yakalama kararı çıkarılan 44 kişi yakalandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.11.2019 18:42
Son Dakika Haberi: Yasadışı bahis çetesinin dolabı banka kasası gibi çıktı! Milyonlarca lira…

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kentteki 21 ilçede sanal ortamda yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şebeke yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 43 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 milyon 200 bin lira ile çok sayıda dizüstü ve tablet bilgisayar, cep telefonu, sim kart, hard disk ve flash bellek ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Adreslerde ele geçirilen bilgisayarlarda ve gözaltına alınan şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, şu ana kadar 50 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

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Son Dakika Haberi: Yasadışı bahis çetesinin dolabı banka kasası gibi çıktı! Milyonlarca lira…
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