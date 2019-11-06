Son Dakika: Kan donduran olay! Kumların arasında günlerce farkedilmedi…

Çanakkale Lapseki'den gelen son dakika olayı vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına sebep oldu. İlçenin sahil kısımındaki alanda dolaşan vatandaşlar kumların arasında bir görüntü farketti. Hızla yanına giden vatandaşlar gördükleri karşısında şok geçirdi. Çevredeki vatandaşların hızlı şekilde emniyet ekiplerine ihbarda bulunmasının ardından bölgeye gelen polis ekipleri olayı aydınlatmak amacıyla yaptıkları araştırmanın sonucunda kan donduran o detayı da ortaya çıkardı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…