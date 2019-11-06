Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika: Kan donduran olay! Kumların arasında günlerce farkedilmedi…

Son Dakika: Kan donduran olay! arasında günlerce farkedilmedi…

Giriş Tarihi: 6.11.2019 19:51 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 19:52
Son Dakika: Kan donduran olay! Kumların arasında günlerce farkedilmedi…

Çanakkale Lapseki'den gelen son dakika olayı vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına sebep oldu. İlçenin sahil kısımındaki alanda dolaşan vatandaşlar arasında bir görüntü farketti. Hızla yanına giden vatandaşlar gördükleri karşısında şok geçirdi. Çevredeki vatandaşların hızlı şekilde emniyet ekiplerine ihbarda bulunmasının ardından bölgeye gelen polis ekipleri olayı aydınlatmak amacıyla yaptıkları araştırmanın sonucunda kan donduran o detayı da ortaya çıkardı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Kan donduran olay! Kumların arasında günlerce farkedilmedi…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN