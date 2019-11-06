Son dakika: Ölü bulunan 4 kardeşin kanında siyanür bulundu!
İstanbul Fatih'te bir evde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin ölümünde son dakika gelişmesi yaşandı. Edinilen bilgilere göre 4 kardeşin kanında siyanüre rastlandı. Bazı kaynakların geçtiği haber ise "polisin ilk tespitinin, 4 kardeşin çok sayıda antidepresan içerek intihar ettiği" yönündeydi. Ancak bu bilgi doğrulanmadı.
Giriş Tarihi: 6.11.2019 16:16Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 16:25
İstanbul Fatih'te, iddiaya göre kapısında ''Dikkat siyanür var'' yazılı not olan bir evde, 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. Olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşandı.