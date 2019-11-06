Son dakika: Yola dökülen mazot faciaya sürükledi! Yaralılar var

Kaza, saat 08.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Şevket Çekiş (53) idaresindeki 33 AKH 48 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen tırda sıkışarak ağır yaralanan şoför Çekiş, olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Çekiş, Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

TIRDAN DÖKÜLEN MAZOT, ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

Kavacık rampasında meydana gelen kazada devrilen tırdan dökülen yaklaşık 1 ton mazot yolun kayganlaşmasına sebep olurken rampadan inen araçların da zincirleme kaza yapmasına neden oldu. Devrilen tır, karayolunun bir bölümünü trafiğe kapatırken trafiğin açık olan kısmında rampadan inmeye çalışan, Hüseyin E. idaresindeki 35 HE 2637 plakalı otomobil, tır kazasının yaklaşık 500 metre altında refüje çarptı. Arkasından gelen Erdoğan E. idaresindeki 35 VP 950 plakalı otomobil refüje çarpan araca, Mehmet A. idaresindeki 06 DIZ 06 plakalı otomobil ise kazaya karışan araçlara çarparak durabildi. Kayganlaşan yolda tamamen kontrolden çıkan bir diğer araç Olcay A. idaresindeki 34 BVS 391 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarparken rampadan inmekte olan Ahmet Y. idaresindeki 09 K 6542 plakalı otomobil ise kazaya karışan araçlara çarpmamak için ani fren yaparak kontrolden çıktı ve yol kenarında bulunan kanalda ters durabildi.

Tır kazası sebebiyle kayganlaşan yolda kazaya karışan araçlarda bulunan Sezin A. (31) ve Derya K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen tır içerisinde sıkışan sürücü Şevket Çekiş'in (53) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI

Devrilen tır karayolunun büyük bir bölümünü trafiğe kapatırken İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik büro ekipleri, Bölge Trafik Amirliği ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için karayolunu tamamen trafiğe kapattı. Yola dökülen yaklaşık 1 ton mazot, karayolları ekiplerinin kumlama çalışmaları ile giderilmeye çalışılıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.