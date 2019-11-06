Terör estiren şoförün ifadesi dehşete düşürdü

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Beşiktaş'ta kullandığı halk otobüsüyle durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak bir kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan ve kaçarken de bir kişiyi bıçaklayan şoförün ifadesi dehşete düşürdü. Karakuş polis tarafından alınan ilk ifadesinde bazı kişiler tarafından tehdit ve takip edildiğini, otobüsü durağa doğru sürdüğünü söyledi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen ve tutuklanması talebiyle mahkemeye gönderilen Karakuş, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde de olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını, frene basıp basmadığını hatırlamadığını, otobüsün kameralarını da kendisinin bozduğunu itiraf etti. Karakuş "Kasten öldürme" ve "Kasten yaralamaya neden olmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.