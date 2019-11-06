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tartıştığı otobüs şoförünü bir gün sonra sokakta görüp darp etti

Eskişehir'de bir şahıs, tartıştığı otobüs şoförünü bir gün sonra tesadüfen yolda görünce darp etti. Yaşanan darp anı güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan olayda O.K.'nın şikâyetçi olması üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.11.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 10:36
Trafikte tartıştığı otobüs şoförünü bir gün sonra sokakta görüp darp etti

Alınan bilgilere göre; olay İstiklal Mahallesi Ertuğrulbeyi Sokak'ta yaşandı. Dün akşam saat 17.45 sıralarında sokak üzerinde bulunan bir yabancı dil kursunda öğrenim gören ve aynı zamanda özel halk otobüsü şoförü olan O.K., dinlenmek için banka oturdu. Bir süre sonra yanına iddialara göre önceki gün tartıştığı B.A. ve 2 arkadaşı geldi. Ne olduğunu anlamayan genç, B.A. ile bir süre sözlü tartıştı. Ardından 3 şahsın ortasında ayağa kalkan otobüs şoförü, B.A.'nın yumruklu saldırısına uğradı.

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Trafikte tartıştığı otobüs şoförünü bir gün sonra sokakta görüp darp etti
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