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Yakıt aldıktan sonra tüpü patlayan araç alev alev yandı

Van’da bir akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan hemen sonra tüpü patlayan araç alev alırken, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle olası bir facia önlendi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.11.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 14:25
Yakıt aldıktan sonra LPG tüpü patlayan araç alev alev yandı

Olay, akşam saatlerinde Van-Erciş kara yolu otogar mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 TB 135 plakalı 'li araç, yakıt aldıktan sonra bir anda patladı. Paniğe neden olan patlamaya ilk müdahaleyi benzin istasyonu çalışanları yaparken itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle aracın arka koltuğunda bulunan piknik tüpü patlamadan söndürüldü.

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Yakıt aldıktan sonra LPG tüpü patlayan araç alev alev yandı
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