Yıkılan yurt binasının yerine AVM değil cami inşa edilecek

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KAĞITHANE'DE depreme dayanıksız riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkılan Sadabad Öğrenci Yurdu ve Lojman Binası'nın yerine alışveriş merkezi yapılacağı söylentilerinin doğru olmadığı belirtildi. Kağıthane Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre AVM yapılacağı söylentilerinin doğruluk teşkil etmediği, Maliye Hazinesi adına kayıtlı alanın imar planında camii olarak görüldüğü başka bir yapının yapılamayacağı vurgulandı. Yurt binasının hemen yanındaki Ayazma Camisi'nin de depreme karşı dayanıksız, risk teşkil eden bir yapı olduğu tespit edilmiş, 2014 tarihinde ibadete kapatılmış ve akabinde 2016 yılı sonlarında kontrollü bir şekilde, yeni bir cami yapılmak üzere yıktırılmıştı.