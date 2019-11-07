20 yıldır kazı yaptığı Alacahöyük’e defnedildi

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Ankara'da, tedavi gören Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu (78), önceki gün kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Çınaroğlu'nun cenazesi Kocatepe Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından vasiyeti üzerine defnedilmek üzere Çorum'un Alaca ilçesinde, Hititler tarafından yaklaşık 4 bin yıl önce inşa edildiği tahmin edilen 'Hitit Barajı'nın yer aldığı Alacahöyük kazı alanının yanındaki mezarlığa getirildi. Çınaroğlu'nun cenazesi Alacahöyük kazı alanına hakim bir noktadaki mezarlığa defnedildi. Babasının 20 yıldır Alacahöyük'te kazı yaptığını söyleyen kızı Ayben Gözütok, "Alacahöyük'e gömülmek istedi çünkü ebediyete burada ulaşmak istedi. Bu mirası da koruyacağına eminiz" dedi.