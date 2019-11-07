5 dakikada boşandı

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Işın Karaca, 3 yıldır evli olduğu çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş'la anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin nafaka ve tazminat talebi olmadı. Karaca'nın avukatı Levent Karakoç, gizlilik talep etti. Hâkim reddetti. İstanbul 11.Aile Mahkemesi hakiminin "Barışma ihtimali olup olmadığına" yönelik sorusuna "Yok" diye cevap veren tarafların, boşanmalarına karar verildi. Duruşma çıkışında üzgün olduğu gözlenen Karaca gazetecilerin sorusu üzerine, "Hepimiz için çok hayırlısı olsun. Arkadaşlığımız tabiiki devam edecek. 25 yıllık arkadaşım devam etmemesi mümkün mü? Tek ricam aynı şeyi yapmayın adama. Öyle yaratılan senaryolar, yok öyle şeyler. Can yakıcı olur. Anlaşamadık bitti işte. Bu kadar net arkadaşlar" dedi. Karaca ve Odabaş adliyeden ayrı kapılardan çıktı.