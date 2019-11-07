Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > A101 aktüel 7 Kasım ürünler kataloğu burada! Perşembe 7 Kasım A101 aktüel ürünler indirim listesinde neler var?

aktüel 7 Kasım ürünler kataloğu burada! Perşembe 7 Kasım indirim listesinde neler var?

kataloğu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Perşembe günlerinin fırsat indirimlerini sunan kataloğunda bu hafta hem hesaplı hem kaliteli ürünler bulunuyor. Özellikle ev hanımlarının dikkatini çeken indirimli ürünler listesinde cep telefonu, buzdolabı, makyaj malzemeleri, temizlik ürünleri, çay makinesi ve yemek takımları yer aldı. Harca Harca Bitmez sloganıyla 7 Kasım’dan itibaren yani bugün başlayan indirimlerde kaçırılmayacak fırsatlar müşterilerini en yakın mağazaya bekliyor. Peki 7 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Giriş Tarihi: 7.11.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 11:24
A101 aktüel 7 Kasım ürünler kataloğu burada! Perşembe 7 Kasım A101 aktüel ürünler indirim listesinde neler var?

kataloğunda bu hafta dev fırsat indirimleri yer alıyor. Gençten yaşlıya birçok vatandaşın bütçesine uygun raflardaki yerlerini aldı. 7 Kasım 2019 aktüel indirimleri bu hafta bol çeşitli ve ihtiyaçlarınızı düşünerek özenle hazırlanmış ürünler tüketicileri ile buluşmaya devam ediyor. Özellikle ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği indirimli ürünlerde bu hafta Honor 7S Cep Telefonu 799 TL'den, Bayan Tam Fermuarlı Polar Üst 32,95 TL'den, Elton EL32DAB04 32" Uydu Alıcılı Led TV 849 TL'den satışa sunulacak. Peki A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 7 Kasım A101 aktüel ürünler indirimli tam listesi sizlerle…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNUN TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (7 KASIM PERŞEMBE)

Yeni haftanın A101 aktüel kataloğunun tamamını bu başlık altından öğrenebilirsiniz. 7 Kasım Perşembe günü en yakın marketlere giderek siz de bu fırsatlardan faydalanabilirsiniz. Haberimizde aşağıda bulunan görsellerden indirimli ürünler listesinin tamamını inceleyebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
A101 aktüel 7 Kasım ürünler kataloğu burada! Perşembe 7 Kasım A101 aktüel ürünler indirim listesinde neler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN