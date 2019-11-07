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7 Kasım aktüel ürünler kataloğu ile alışverişe doyacaksınız! Perşembe indirimli aktüel ürünler listesi!

marketler zinciri, bu hafta satışa sunacağı aktüel ürünler listesini resmi internet sitesinden duyurdu. Müşterilerin merakla beklediği aktüel ürünler listesinde bu hafta teknoloji ve mutfak malzemelerinde dev fırsat indirimi yer aldı. Buna ilişkin olarak ‘’ 7 Kasım kataloğunda neler var?’’ sorusuna arama motorunda yanıt aranmaya başlandı. Perşembe günü vazgeçilmez indirimleriyle müşterilerinin yüzünü güldüren aktüel ürünler kataloğunda Honor 7S cep telefonu, televizyon, yemek takımı, dik süpürge ve tost makinesinde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. Peki, kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? İşte A101 aktüel ürünleri kataloğu tam sayfa listesi sizlerle...

Giriş Tarihi: 7.11.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 09:40
A101 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu ile alışverişe doyacaksınız! Perşembe A101 kataloğu indirimli aktüel ürünler listesi!

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu müşterileriyle buluştu. 7 Kasım kataloğu yayınlandı. Türkiye'nin 81 iline hizmet veren markette indirimli ürünler listesi güncel olarak yayınlanıyor. Hem ekonomik hem kaliteli ürünleriyle avantajlı fırsatlar sunan A101 kataloğunda bu hafta elektronik cihazlar ve tekstil ürünleri dikkat çekiyor. 7 Kasım'dan itibaren tüketicisiyle buluşacak olan aktüel ürünler '' Harca Harca Bitmez'' sloganıyla taktir topluyor. Perşembe günü satışa sunulacak olan listede kışlık giysi, cep telefonu, buzdolabı gibi ürünler raflara dizildi. Peki ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tam sayfa listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (7 KASIM)

A101 marketler zincirinde bu hafta teknolojiden mutfak araç ve gereçlerine özellikle kışlık giysilerde inanılmaz indirimler yer alıyor. Bugünden itibaren başlayan aktüel ürünler indirim listesi müşterilerin yüzünü güldürüyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak A101 kataloğuna ulaşabilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

İşte A101 aktüel kataloğu;

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A101 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu ile alışverişe doyacaksınız! Perşembe A101 kataloğu indirimli aktüel ürünler listesi!
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