Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, ateş atılarak yakılmış

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın, yangına ilişkin hazırladığı raporu tamamlandı. Raporda yangının çıkış nedeninin elektrikten kaynaklanmadığı belirtildi.

İKİNCİ KATIN ÇATI KISMINDA BAŞLADI

Yanma yoğunluğunun 2'nci kat çatı kısmında gerçekleştiği belirtilerek, bu kısma dışarıdan kolaylıkla girilip çıkılabildiğinin, burada görülen bira ve maden suyu şişelerinden tespit edildiği vurgulandı.

"ÇATIYA ATEŞ ATILDI"

Raporda, "Söz konusu yanma yoğunluğu olan 2'nci kat çatı kısmındaki yanmaya müsait malzemeler üzerine bizce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş atılarak yakıldığı, rüzgarın etkisiyle de yanmaya müsait malzemelerin (dış cephe kaplamalarının) hızla tutuşarak alevlerin yayıldığı, yangının da bu şekilde çıktığı kanaatindeyiz" denildi.