Amorti diye gitti büyük ikramiye çıktı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyyar Milli Piyango bayisine giderek, 'Bu defa da beni zengin edemedin, amorti mi ver bari' diyen kadınının büyük ikramiye kazandığı ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi'nin 19 Ekim 2019 tarihli çekilişinde 3 milyon liralık büyük ikramiye 175595 numaralı çeyrek bilete isabet etti. Şanslı bileti ise İzmit ilçesinde 34 yıldan bu yana seyyar bayii olarak çalışan Cafer Öziri satmıştı. İki gün önce Cafer Öziri'nin yanına gelen kadın büyük ikramiye kazandığını Cafer Öziri'den öğrendi. Talihli kadın Öziri'ye 200 lira vermek istedi. Ancak Öziri parayı almadı. 3 milyon liranın isabet ettiği çeyrek biletin sahibi kadın, Milli Piyango idaresinden 750 bin lira alacak.