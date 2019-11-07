AÖF bürosu çalışma saatleri: Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası ne zaman?

AÖF bürosu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorusu işlemleri olan binlerce Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesi öğrencileri tarafından gün içerisinde aranan konular arasında bulunuyor. Alışılmış, örgün ve geleneksel eğitim tarzından farklı olarak, okula gitme zorunluluğu olmayan, derslerin bilgisayar vasıtasıyla sanal ortamda interaktif olarak işlendiği, katılımcıların dersleri istediği zaman ve istediği yerde tekrar izleyebildiği bir eğitim sağlamaktadır. İşte özellikle de çalışan vatandaşların kayıt olduğu bu eğitim sisteminde işlem yapmak isteyen kişilerin araştırdığı AÖF bürosu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası ne zaman? Sorularının cevabı…

AÖF BÜROSU ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye genelinde birçok AÖF bürosu bulunmaktadır. AÖF büroları, açık öğretimden üniversite eğitimlerini tamamlamak isteyen ve yeni kayıt, kayıt yenileme, ders kitaplarına ulaşma, öğrenci belgesi temini, askerlik tescil gibi işlemleri olan binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor.

AÖF büroları hafta içi açılış saati olarak 08.30'da mesai saatlerine başlıyor. Hafta içi 5 gün boyunca hizmet veren kurum aynı zamanda çalışanlarına 12.00'da öğle molası imkanı sağlıyor ve AÖF bürosu öğle molası 13.30'da son buluyor ve hizmete açılıyor.

AÖF BÜROSU KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

AÖF bürosu açılış saati: 08.30 olsa da istisnai durumlarda çalışma saatleri değişebilmektedir. Örneğin kurumun yoğun olarak işlem yapması gereken durumlarda çalışma gün ve saatlerinde değişiklikler olabilir. Bunu ise AÖF resmi sitesi üzerinden yayınlanan duyurulardan öğrenebilirsiniz.

AÖF BÜROLARI HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

AÖF büroları, yeni kayıt, kayıt yenileme, ders kitaplarına ulaşma, öğrenci belgesi temini, askerlik tescil gibi birçok işlemin gerçekleşmesini sağlıyor. Bu tip işlemlerini gerçekleştirmek isteyen binlerce vatandaş AÖF büroları cumartesi, Pazar çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor.

AÖF büroları, hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günlerinde hizmet vermemektedir. Ayrıca; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz ve 1 Ocak gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

Ancak başvuruların yoğun olduğu istisnalarda örneğin kayıt dönemlerinde resmi sitelerinden yaptıkları duyuru neticesinde hafta sonu veya resmi tatillerde de hizmet verebilmektedir.

AÖF NEDİR?

Açık öğretim fakültesi yani kısaca AÖF, uzaktan eğitim ve öğretim metodu ile öğrencilerine hizmet veren Anadolu Üniversitesine bağlı bir fakültedir. Özellikle çalışan vatandaşların başvurduğu bu sistem ile interaktif ortamda eğitim alırken sadece sınavlara katılarak üniversite diploması sahibi olma şansı vatandaşlara sağlanabilmektedir. Her geçen gün farklı bölümler açan Anadolu Üniversitesi'ne katılım giderek artmaktadır.