AP üyesi Zdechovsky'den Diyarbakır annelerine destek

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini sürdüren "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret eden Zdechovsky, ardından geçtiği Sur ilçesinde, beraberinde Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı ile PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu zarar gören mahalleleri gezdi.

Daha sonra temaslarıyla ilgili bir restoranda gazetecilere açıklama yapan Zdechovsky, Diyarbakır annelerini ziyaretinde kendi çocuklarını düşünüp, empati kurduğunu belirterek, bu nedenle ailelerin acısını derinden hissettiğini söyledi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE GÖRÜŞMEDİK"

Bir gazetecinin "annelerin terör örgütü PKK'ya destek vermeleri dolayısıyla Avrupa ülkelerine tepkili olduğu" yönündeki sorusu üzerine Tomas Zdechovsky, Avrupa'nın terör örgütünü desteklemediğini, sadece elinde silah olmayan kişi veya gruplarla görüştüklerini savunarak, "Bu sebeple ailelere destek vermek için Diyarbakır'a geldim. PKK, Avrupa'daki kayıtlarda terör örgütü olarak geçiyor, bu hiç değişmeyecek. Hiçbir zaman Kuzey İrlan'da ve İspanya'daki terör örgütleriyle görüşmedik, kabul etmedik. Burada da görüşmeyiz." ifadelerini kullandı.

Zdechovsky, AP üyesi ve AP İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı olduğunu belirterek, izlenimlerini AP üyelerine anlatarak, onlara buraya gelmelerini önereceğini kaydetti.

"TÜRK HÜKÜMETİNİN BÜYÜK ÇABA GÖSTERDİĞİNİ GÖRDÜM"

Sur ilçesinde zarar gören tarihi mekanlarda yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde gördüğünü vurgulayan Zdechovsky, "Kiliselerin onarımını yaptığı için Türk hükümetine teşekkür ediyorum. Kültürel değerlerimize saygı gösterildiğini görmek beni çok mutlu etti. Bu değerlerin korunması için Türk hükümetinin büyük çaba gösterdiğini gördüm." diye konuştu.