Arkadaşları Birgül için derse maske takarak girdi

BUGÜN NELER OLDU

ŞANLIURFA'NIN Siverek ilçesinde, Şair İbrahim Rafet Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte lösemi hastası 6'ıncı sınıf öğrencisi Birgül Köse'ye sürpriz yaptı. Öğrenciler ve öğretmenler, Birgül'e moral vermek için derslere maske takarak girdi. Okula geldiğinde arkadaşlarının maske taktığını görünce hem şaşıran hem sevinen Birgül Köse, "Niye maske taktıklarını sorduğumda bana destek olmak için taktıklarını söylediler. Lösemi hastalığından dolayı neler yaşadığımı anlamak amacıyla yapmışlar. Onların bana yardımcı olmaya çalışmalarına çok sevindim. Beni anlamaya çalışıp maske taktıkları için çok teşekkür ederim" dedi.Lütfü YALGI / SABAH