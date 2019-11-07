Son dakika: Cenaze aracına motosiklet arkadan çarptı

Kaza, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Altunizade mevkiinde meydana geldi. 34 NZ 4522 plakalı cenaze nakil aracı arızalandı ve emniyet şeridinde ikinci nakil aracını beklemeye başladı. Cenazeyi gideceği noktaya ulaştırmak için gelen 34 NL 1249 plakalı cenaze nakil aracı, arıza yapan aracın yanında sağ şeritte durdu. Bu sırada nakil aracını takip eden cenaze yakınları araçlarından inerek cenazeyi ikinci nakil aracına aldıkları sırada 41 VZ 662 plakalı motosiklet sürücüsü hızlı bir şekilde dört kişiye çarparak nakil aracına arkadan vuruyor.



