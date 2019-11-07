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ve damat önce karşılıklı göbek attı, sonra pencereden kaçtı

'de düğünde polis baskını! Büyükçekmece'de ailelerin isteği üzerine evlendirilmek istenen 14 yaşındaki ve 18 yaşındaki damat, düğün salonunu polisin basmasıyla, pencereden atlayarak kaçtı. Gelin ve damadın polisten kaçtıkları o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.11.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 09:52
Çocuk gelin ve damat önce karşılıklı göbek attı, sonra pencereden kaçtı

Olay, salı günü akşam saatlerinde 'de bulunan bir düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre, S.T isimli 14 yaşındaki kız çocuğu aile büyüklerinin isteği üzerine 18 yaşındaki A.A ile evlendirilmek istendi. Ancak kızın ailesinden bazı akrabalar bu duruma karşı çıktı. Her türlü engellemeye karşı kızın babası daha önce aralarında söz kesilen aileye kızını vermek istedi. Damadın ailesi bir düğün salonuyla anlaşarak, düğün için tarih aldı.

ÇOCUK GELİNİN DÜĞÜNÜNE POLİS BASKINI
Kızın yaşının küçük olduğunu söyleyen akrabalar, babayı ikna edemeyince çareyi polise bildirmekte buldu. Küçük yaşta bir kızın evlendirildiğini bilgisini alan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün salonuna baskın yaparak düğüne müdahale etti.

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Çocuk gelin ve damat önce karşılıklı göbek attı, sonra pencereden kaçtı
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