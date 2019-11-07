Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu! İstanbul'da birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul'da elektrik kesintisi olacağı vatandaşlara duyuruldu. BEDAŞ resmi sitesinden yayınladığı duyuru ile birçok ilçede yaşanacak olan bu problem için tahmini geliş saati bildirilirken vatandaşlar internet üzerinden "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yapılan çalışma nedeniyle; ; Esenler, Silivri, Esenyurt, Eyüp, Şişli, Fatih, Kağıthane, Arnavutköy ve Bağcılar gibi birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi. İşte BEDAŞ'ın yayınladığı o duyuru…

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elektrikler ne zaman gelecek?

- NİNE HATUN Mh., 125. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29592-18008)

- ÇAYIRDERE Mh., MİLLİ ŞAİR Cd.DESİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29618-25999)

- FATİH Mh., 868. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29669-868)

- DEFTERDAR Mh., ALPTEKİN Sk., TUNALIGİL Sk., GÜRDİNÇ Sk., DEĞİRMEN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29716-8887)

- DÜĞMECİLER Mh., ÇÖVENCİ Sk., VEZİR TEKKE Cd., ÖZKAN Sk., YUSUF EFENDİ ÇİFTLİK Sk., EYÜP SULTAN Bul., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29720-8026)

- DÜĞMECİLER Mh., BIÇAKÇI EYÜP Sk., ZERAFET Sk., DÜĞMECİLER Cd., GÜRGEN Sk., AHMETDEDE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29715-8886)

- DÜĞMECİLER Mh., DÜĞMECİLER Cd., BIÇAKÇI EYÜP Sk., HALİTPAŞA Cd., ÇAVUŞBAĞI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29717-8897)

- KUŞTEPE Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29947-9306 T.M.)

- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., HACI KADIN Cd., SÜMBÜL EFENDİ Mh., ALİ FAKİH Cd., ALİ FAKİH CAMİİ ARALIĞI Sk., ALİ FAKİH CAMİİ Sk., ALİ FAKİH ÇEŞMESİ Sk., ALPER Sk., KEMANCI SİTELERİ Sk., TEĞMEN MECİT ŞENGÜN Sk., YAZICILAR Sk., YAZICI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29969-2009 TM)

- SEYYİD ÖMER Mh., ALTIMERMER Cd., ALTIMERMER ÇIKMAZI Sk., DEVİRHAN Sk., EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI Sk., EMRULLAH EFENDİ Sk., ESKİ VEZİR Sk., ESKİ VEZİR ARALIĞI Sk., HALİDE EDİP ADIVAR Sk., MECİTBEY Sk., MİSMARCI Sk., VANİ DERGAHI Sk., VANİ DERGAHI ÇIKMAZI Sk., VANİ DERGAHI ARALIĞI Sk., YAYLAK Sk., ZİYA GÖKALP Sk., ŞEYH HÜSAMETTİN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29970-2286 TM)

- MERKEZ Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29944-9451 T.M.)

- NENEHATUN Mh., KALECİK Sk., SERENGÜL Sk., DEMİRAY Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29991-28309-28439-28431-29097)

- CERRAHPAŞA Mh., BAŞÇI MAHMUT CAMİİ Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ Sk., DAVUTPAŞA İSKELESİ Sk., DAVUTPAŞA MEDRESESİ ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA MEDRESESİ Sk., EMİRLER ÇIKMAZI Sk., GÜZEL SEBZECİ Sk., GÜZEL SEBZECİ ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 1. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 2. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 3. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 4. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA Cd., KASAPBAŞI Sk., KOCA MUSTAFAPAŞA Cd., KUYU ÇIKMAZI Sk., HASEKİ SULTAN Mh., BUCAK Sk., CEVDETPAŞA Cd., HEKİMOĞLU ALİPAŞA Cd., KUKA Sk., KİMYON Sk., MUCİT ÇIKMAZI Sk., MUCİT Sk., TEVFİK FİKRET Sk., ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29971-2033 TM)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., OSMAN GAZİ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30010-18028)

- AYAZAĞA Mh., KEMERBURGAZ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30243-9082 T.M.9121 T.M.,9108 T.M.,9172 T.M.,9205 T.M.)

- ANADOLU Mh., ATATÜRK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30275-28782-28751-)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., NEZİH BARUT Cd., PAZARTÜRK Cd., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bul., ATA Sk., BARIŞ Sk., NİSA Sk., ŞELALE Cd., EBRU Sk., 3. Cd., ANADOLU Cd., 2. Cd., 1. Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında ORHAN GAZİ Mh., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., 1646. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:00-01:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30006-20318 20317 20497 20631 20988 22980 20985 20986 20987 22359 22627 22626 27131 27823 20850 20849 20851 20853 20852 20864 20856 21845 20855 20854 22291 22950 22951 22952)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bul., 12. Cd., ANADOLU Cd., 11. Cd., İSMET İNÖNÜ Cd., MEDENİYET Cd., KAZIM KARABEKİR Cd., KOCATEPE Cd., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., NAMIK KEMAL Cd., RUMELİ Cd., TEVFİK FİKRET Cd., TURGUT ÖZAL Bul., 10. Cd., 9. Cd., 8. Cd., 7. Cd., 6. Cd., 5. Cd., BOĞAZKÖY Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30007-20840 27958 20862 20861 20860 22766 22910 20859 20858 20970 20857 20863 20841 20843 20844 20848 20847 20846 20845 20842)

- ORHAN GAZİ Mh., ATATÜRK Bul., SANAYİ Cd., MERCEDES Bul., 1646. Sk., 1711. Sk., 1725. Sk., 1724. Sk., 1733. Sk., 1734. Sk., 1657. Sk., 1658. Sk., 1664. Sk., KOZA Mh., 1673. Sk., 1674. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:00-01:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30011-20091 22360 22820 22821 22822 22823 22824 22825 22826 22827 22828 27022 22878 21469 21786 22950 22951 22952 21103 27135 20150 27424 27422)

- MERKEZ Mh., SELAMET Sk., ERSEVEN Sk., CEYHUN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30048-9799 T.M.)

- HÜRRİYET Mh., HUZUR Sk., SUSAM Sk., MENDERES Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30063-31048)

- 19 MAYIS Mh., ERKAM Sk., ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU Cd., ÇARŞIBAŞI Sk., ALKENT 2000 Mh., MEHMET YEŞİLGÜL Bul., KARAAĞAÇ Mh., TRAKYA 2 Cd., ESKİCE KARAAĞAÇ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30022-22459-22460-22461-22463-22168-22468-22165-REGNUM-ESKİCE-ÇİÇEK)

- HÜRRİYET Mh., CUMHURİYET Cd., KUYU Sk., ATATÜRK Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30066-31066)

- TEVFİKBEY Mh., MUAMMER AKSOY Cd., ŞEHİT ÖNDER BALKAYA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30084-11978)

- ZİYA GÖKALP Mh., DEREBOYU Sk., İSKİ ARITMA TESİSLERİ YOLU Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30085-12531)

- GÜNEŞLİ Mh., HELVACI Sk., EZGİ Sk., CUMHURİYET Cd., KOÇMAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30068-31397)

- MERKEZ Mh., ERSEVEN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30047-9808 TM.)

- MERKEZ Mh., BÜYÜKDERE Cd., İSTİKLAL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30122-3875)

- MERKEZ Mh., PALAZOĞLU Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30123-3953)

- MERKEZ Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., ÇARŞI Sk., HASAT Sk., KOCAMANSUR Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30124-3358)

- 19 MAYIS Mh., HALASKARGAZİ Cd., MERKEZ Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., BÜYÜKDERE Cd., ÇARŞI Sk., HALASKARGAZİ Cd., HASAT Sk., PALAZOĞLU Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında BEREKETZADE Mh., BEREKETZADE CAMİİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30125-3001)

- 19 MAYIS Mh., BÜYÜKDERE Cd., HALASKARGAZİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30126-3160)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., OSMAN GAZİ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30056-18262)

- GÜVERCİNTEPE Mh., NUR Sk., İSKİ ARITMA TESİSLERİ YOLU Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30086-12533)

- 19 MAYIS Mh., BALÇIK TARLASI Sk., HALASKARGAZİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30128-3566)

- 19 MAYIS Mh., 19 MAYIS Cd., HALASKARGAZİ Cd., TAYYARECİ CEMAL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30130-3848)

- 19 MAYIS Mh., BALÇIK TARLASI Sk., BÜYÜKDERE Cd., DR. ŞEVKETBEY Sk., GAZİ BERKAY Sk., HAMİDİYE SUYU Sk., OKUR Sk., OPERATÖR RAİFBEY Sk., TAYYARECİ CEMAL Sk., VETERİNER HİLMİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30132-3584)

- 19 MAYIS Mh., TAYYARECİ CEMAL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30133-3304)

- 19 MAYIS Mh., HALASKARGAZİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30134-3583)

- MERKEZ Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., HALASKARGAZİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30135-3701)

- CUMHURİYET Mh., İZZETPAŞA Sk., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., SİLAHŞÖR Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30136-3236)

- SANAYİ Mh., ALBAY Sk., BAŞAKLI Sk., KALE Sk., ORPAK Sk., OZAN Sk., ÖZBORAN Sk., ÖZNUR Sk., İMAR Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., AMİRAL Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30071-407-1-2)

- 19 MAYIS Mh., 19 MAYIS Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30129-3910)

- SANCAKTEPE Mh., ABDULLAH AKBULUT Cd., MEVLANA CELALEDDİN RUMİ Cd., HÜSEYİN GÜVENİR Sk., DERGAH Sk., KIBRIS Sk., HÜSNÜ ALBAYRAK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30144-25083)

- ESENTEPE Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30251-9127 T.M.)

- CEVİZLİK Mh., DANTELACI Sk., FAHRİ KORUTÜRK Cd., HAFIZ ÇIKMAZI Sk., HALLAÇ HÜSEYİN Sk., HAMAM Sk., HATBOYU ÇIKIŞI Sk., HÜSREVİYE Sk., İMREN Sk., İSTANBUL Cd., İZZET MOLLA Sk., MOR SÜMBÜL Sk., MUHASEBECİ Sk., REYHAN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30273-1037)

- HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30308-29584)

- KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 14:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30206-28798 tm)

- FERAHEVLER Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30188-4092-4253)

- FERAHEVLER Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30189-4371-4219)

- 19 MAYIS Mh., DİCLE Sk., ARZU Sk., TABYA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30212-22073)

- 19 MAYIS Mh., MEHMET AKİF ERSOY 1 Sk., ŞEHİT ALBAY ATİLLA ALTIKAT Sk., HİLAL Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30214-22072)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., 2051. Sk., BAĞDAT Cd., MEHTERÇEŞME Mh., 1822. Sk., 2007. Sk., 1929. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30219-20490)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., BAĞDAT Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30220-27500)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., 1929. Sk., 2013. Sk., MEHTERÇEŞME Mh., 1929. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30221-20670)

- ESENTEPE Mh., ECZA Sk., HARMAN 1 Sk., TALAT PAŞA Cd., ALİ KAYA Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30240-9127 T.M.)

- GAZİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30201-28503 TM)

- 50. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30204-28854 tm)

- 19 MAYIS Mh., OSMANGAZİ Cd., FULYA Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30215-22015)

- MEHTERÇEŞME Mh., 1822. Sk., 1812. Sk., 1811. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30216-20499)

- MEHTERÇEŞME Mh., HACI BAYRAM VELİ Cd., 1874. Sk., 1873. Sk., 1869. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30217-20498)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., BAĞDAT Cd., 1824. Sk., 1826. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30218-27031)

- MERKEZ Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30249-9808 T.M, 9799 T.M.)

- NİNE HATUN Mh., 145. Sk., 146. Sk., 148. Sk., 149. Sk., 150. Sk., 151. Sk., 152. Sk., 160. Sk., 158. Sk., 159. Sk., SEYİT ONBAŞI Cd., ÇİNÇİN DERE Cd., 153. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30292-18030)

- KARACAKÖY MERKEZ Mh., BELGRAT Mh., KARAMANDERE Mh., YALIKÖY Mh., ORMANLI Mh., KARACAKÖY Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30293-23464 23106 23729 23241 23231 23469 23188 23141 23828 23409 23559 23713 23657 23105 23215 23247 23513 23636 23648 23433 23227 23416 23008 23191 23730 23666 23638 23280 23643 23639 23641 23404 23107 23108 23205 23111 23257)

- YEŞİLKÖY Mh., 14 NİSAN Cd., ANAFARTALAR Sk., ANDAÇ Sk., ANDELİP Sk., ARGIT Sk., FİDAN Sk., GAZİ EVRENOS Cd., HAREKET ORDUSU Cd., KULÜP Sk., SAADETLİ Sk., SAİT FAİK ABASIYANIK Sk., SALİHİYE Sk., SERBESTİ Cd., YAKUTÇU Sk., YEŞİLKÖY İSTANBUL Cd., ZÜMRÜT Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30271-1092)

- YEŞİLKÖY Mh., ANAFARTALAR Sk., BAHARİSTAN Sk., DEMİRYOLU Cd., GAZİ EVRENOS Cd., GÜLİBRİŞİM Sk., HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ Sk., İRFANİYE Sk., SAADETLİ Sk., SERBESTİ Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 12:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30272-1165)

- KAYABAŞI Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 14:00-15:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30309-29899)

- KARTALTEPE Mh., HİSAR Sk., 2.YALÇIN Sk., 2.KARADENİZ Sk., 1.MALAZGİRT Cd., TEZCAN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30312-11481)

- MERKEZ Mh., 2/4. Sk., 1/4. Sk., 2/5. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30318-18542)