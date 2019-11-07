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En güzel resimli ! 8 Kasım 2019 anlamlı, yeni mesajları ile sevdiklerinize tebessüm olun...

İslam alemi açısından son derece önemli olan mübarek Mevlid Kandiline ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya geliş yıldönümünde dualar edilecek eller semaya yükselecek, camiler dolup taşacak. En güzel için doğru adrestesiniz. Sabah.com.tr olarak gerek özel olarak hazırladığımız kutlama mesajları gerekse en anlamlı kandil sözlerini haberimizde bulabilirsiniz. 8 Kasım Cuma resimli kandil mesajları konusunda araştırma yapan sizler, isterseniz Whatsapp yoluyla dilerseniz Instagram yoluyla dilerseniz de Facebook ve Twitter yoluyla uzaktaki akrabalarınıza ve tüm sevdiklerinize en güzel 2019 kandil mesajlarını gönderebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.11.2019 07:12
En güzel resimli kandil mesajları! 8 Kasım 2019 anlamlı, yeni Mevlid Kandili mesajları ile sevdiklerinize tebessüm olun...

Bu mübarek ve kutlu gecede yüce Allah'ın hürmetine sığınıyoruz. Allah (c.c) dualarınızı, ibadetlerinizi kabul eylesin. Müslüman alemi açısından en mübarek günler arasında yer alan hakkında özel hazırladığımız sizleri bekliyor.Peygamber efendimizin dünyaya geldiği gecenin hayrı ve nuru bizleri gece boyunca rahmetli kılacak. Aile büyükleri, akrabalar ve uzaklarda yaşayan dostlar bu mübarek gece içerisinde mutlaka aranmalıdır. 8 Kasım içerisinde en yeni ve en anlamlı kısa ve uzun kandil sözleri haberimizde...

8 KASIM 2019 RESİMLİ MEVLİD KANDİL MESAJLARI...

Bu seneki Mevlid Kandilinin Cuma gününe denk gelmesi İslam alemindeki çoşkunun daha da artmasına neden oldu. Bugün hem Cuma namazında eller semaya yükselecek, camiler dolacak, ibadetler yerine getirilecek. Aynı zamanda akşam ve yatsı namazlarında da kılınacak namazlar oldukça hayırlı olacak. Allah tüm ibadetlerimizi daimi kabul eylesin...

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En güzel resimli kandil mesajları! 8 Kasım 2019 anlamlı, yeni Mevlid Kandili mesajları ile sevdiklerinize tebessüm olun...
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