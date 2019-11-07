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iller hangileri? 7 Kasım yatan ve yatmayan iller sorgula!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, yatırılmaya devam ediyor. Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen bakım maaşları yatan ve yatmayan iller sorgulanıyor. Bunun akabinde ‘’ 7 Kasım iller hangileri?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Bakım maaşı yatan illeri ister sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Peki iller nereler? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 7.11.2019 11:28
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 7 Kasım Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula!

iller merak ediliyor. Kasım ayına girmemizle birlikte bakım maaşları sorgulanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere Evde bakım maaşlarına 2019 yılında zam yapıldı ve bakım maaşlarının zamlı güncel hali bin 315 lira oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yatırılan almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve "ağır engelli" bölümünde "evet" yazan rapor gerekmektedir. Peki 7 Kasım iller nereler?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Türkiye'de 5 milyon hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olanlara destek sağlanıyor. Bununla birlikte evde sorgulanıyor. Haberimizde bakım maaşlarına dair detaylara erişebilirsiniz.

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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 7 Kasım Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula!
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