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Haftanın ürünleri raflarda yerini aldı! 8 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde bu sayfada!

Meraklıları tarafından ilgiyle araştırılan, 8 Kasım 2019 Cuma ürünleri raflarda yerini aldı ve müşterilerini bekliyor. İlgili tam liste, geçtiğimiz günlerde kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılmıştı. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda indirimli mutfak&ev ekonomisi fırsatları öne çıkarken, oto aksesuar ürünleri de oldukça iddialı. Haftanın dikkat çekenleri ise hiç şüphesiz, toz torbasız elektrik süpürge ile blender robot set durumunda. İndirimden yararlanmak isteyen milyonlarca yurttaş da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Haberimizden, indirimli mutfak&ev ekonomisi ürünleri ile oto aksesuar fırsatlarını içeren 8 Kasım 2019 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.11.2019 07:33
Haftanın BİM aktüel ürünleri raflarda yerini aldı! 8 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde bu sayfada!

Yeni haftaya kapsamında 8 Kasım 2019 Cuma için kataloğu yayınlandı. Her zaman olduğu gibi, bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde vatandaşların erişimine açılmıştı. Bu doğrultuda, fırsatlardan faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli ev ekonomisi&mutfak ürünleri ile oto aksesuarları gibi oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLER VAR? 8 KASIM 2019 CUMA

Haftanın ürünleri listesinde öne çıkan ürünler ise hiç şüphesiz, Fakir marka toz torpasız elektrikli süpürge ile yine aynı markanın blender robot seti olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli mutfak ve ev ekonomisi ürünleri bulunurken, soğuk havalar için dolabını zenginlleştirmek isteyenler için de polar fırsatları var. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 8 Kasım Cuma kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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Haftanın BİM aktüel ürünleri raflarda yerini aldı! 8 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde bu sayfada!
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