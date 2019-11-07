Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul ormanları sonbaharın renklerine büründü

ormanları sonbaharın renklerine büründü

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.11.2019 09:32

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'un ormanları mevsimin sonbahar olmasıyla sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Ormanlarda oluşan renk cümbüşü havadan çekilen görüntülere yansıdı.
İstanbul'un ormanlarında sonbahar güzelliği yaşanıyor. Mevsimin sonbahar olmasıyla ormanlar sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Ormanlarda oluşan renk cümbüşü havadan çekilen görüntülere yansıdı. Ağaç yapraklarında ortaya çıkan farklı renk tonları eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul ormanları sonbaharın renklerine büründü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN