Kayınbiraderinin fabrikasını basıp kurşun yağdıran enişte tutuklandı!

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında geçtiğimiz günlerde şaşkınlık verici bir olay yaşanmıştı. Eşi ile boşanma aşamasında olan öfkeli adam karısının kardeşine ait şirketini basıp koridorlarda sağa sola kurşun yağdırmıştı. Güvenlikçilerin engel olamadığı öfkeli adam kaçarak uzaklaşmıştı.

Kayınbiraderinin fabrikasına girip ateş yağdırdı

TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre, hakkında soruşturma başlatılan ve yakalama kararı çıkarılan Muammer Sadıkoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Üsküdar'da gözaltına alınmıştı. Emniyet mensuplarınca Tekirdağ Çerkezköy'e götürülen şüpheli işlemleri ardından Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli buradaki işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, Muammer Sadıkoğlu ile eşi yaklaşık 2 yıldır boşanma aşamasındaydı. İddiaya göre, Sadıkoğlu eşine şiddet uyguluyordu. Sadıkoğlu daha önce de eşinin kardeşine ait ikamete zorla girmeye çalışmış, hanesine tecavüzde bulunmuştu. 7 Ekim günü ise eşinin kardeşi Ömer Ö.'nün Çerkezköy'de bulunan tekstil fabrikasına geldi. Güvenlikçi içeri almak istemese de zor kullanarak içeri girdi. 3. Kata çıkıp Ömer Ö.'nün makam odasına girmek istedi. Bu sırada kendisine güvenlik görevlileri engel olmak istedi.

"BENİ BULSAYDI KESİNLİKLE ÖLDÜRECEKTİ"

Güvenlik kamera görüntülerine göre, Muammer Sadıkoğlu bu sırada elinde görülen silahla sağa sola ateş açtı. Sonrasında da hızla olay yerinden uzaklaşarak aracıyla kaçtı. Güvenlik görevlilerinden olayı öğrenen Ömer Ö. hemen polisi arayıp şikâyetçi oldu. Kapaklı Asayiş Büro Amirliği'nde ifade veren genç iş adamı, "Hepimize kin beslemektedir. Bugün beni bulsaydı kesinlikle öldürecekti. Zaten daha önceki olaylarla ilgili aileme ve bana karşı uzaklaştırma kararı bulunmaktadır. Benim ve ailemin can güvenliği yoktur. Bize her an zarar verebilir" dedi.

"SAYAMADIĞIM KADAR ÇOK KEZ ATEŞ ETTİ"

Olay esnasında Sadıkoğlu'na engel olmak isteyen fabrika güvenlik görevlisi ise ifadesinde şunları söyledi: "Olay günü Muammer Sadıkoğlu'nu gördüm. Araçtan indi ve tekrar araca biner gibi yaparak hızla içeriye doğru hareketlendiği anda belinden silahı çıkardı. Ben kendisine belinden sarıldım. Aramızda arbede yaşandı, şahıs elimden kaçtı. İdari binaya doğru elinde silahla koşmaya başladı. Ben peşinden giderek 'elinde silah var kaçın' diye bağırdım. Ömer beyi yerinde bulamayınca diğer odalara hızla bakmaya başladı. Bu esnada da 'Öldüreceğim seni' gibi cümleler kuruyordu. Sonrasında koridorda elindeki silahla 2 el ateş etti ve tekrar Ömer beyin odasına girerek 'Çık, biliyorum buradasın' diyerek bağırdı. Sayamadığım kadar çok kez silahını rastgele ateşledi. Ben 155'i aradığım esnada o da kaçarak aracına bindi ve uzaklaştı."