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Kitap silah sayıldı öğretmene 4 yıl hapis

OSMAN ASİLTÜRK OSMAN ASİLTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 7.11.2019
Kitap silah sayıldı öğretmene 4 yıl hapis
İstanbul'da, ilkokul 1. sınıf öğrencisi H.S.S.'yi kitapla yüzüne vurarak yaralayan öğretmen 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Esenler'de bir ilkokulda öğretmenlik yapan 53 yaşındaki Nadir D., 20 Nisan 2017'de iddiasına göre dersini dinlemeyen H.S.S.'nin yüzüne elindeki kitapla vurdu. Kitabın sivri ucuyla çocuğun gözünün altı açıldı, 4 dikiş atıldı. H.S.S., ailesiyle birlikte şikâyetçi oldu. Mahkeme, öğretmeni silahla (kitapla) kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi uygulanarak ceza 4 yıl 2 aya indirildi.
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Kitap silah sayıldı öğretmene 4 yıl hapis
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