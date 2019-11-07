Kitap silah sayıldı öğretmene 4 yıl hapis

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da, ilkokul 1. sınıf öğrencisi H.S.S.'yi kitapla yüzüne vurarak yaralayan öğretmen 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Esenler'de bir ilkokulda öğretmenlik yapan 53 yaşındaki Nadir D., 20 Nisan 2017'de iddiasına göre dersini dinlemeyen H.S.S.'nin yüzüne elindeki kitapla vurdu. Kitabın sivri ucuyla çocuğun gözünün altı açıldı, 4 dikiş atıldı. H.S.S., ailesiyle birlikte şikâyetçi oldu. Mahkeme, öğretmeni silahla (kitapla) kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi uygulanarak ceza 4 yıl 2 aya indirildi.