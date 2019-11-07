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’den son dakika haberi! Bugün hava nasıl olacak? 7 Ekim Perşembe

Yurt genelinde hava sıcaklıkları yüksek seyrederken, ’den son dakika haberi geldi. Gece ve  gündüz saatlerinde sıcaklık farkının çok yüksek olması nedeniyle birçok bölgemizde sabah saatlerinden itibaren sis ve pus beklenirken, sıcaklıkların da hissedilir derecede artacağı bildirildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 7 Ekim 2019 tarihli güncel tahmin raporları.

Giriş Tarihi: 7.11.2019 06:35 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 08:11
Meteoroloji’den son dakika hava durumu haberi! Bugün hava nasıl olacak? 7 Ekim Perşembe

Hafta başlarından itibaren hissedilir derecede yükselen sıcaklıkların ardından kısa süreli yağışlar etkisini göstermişti. Bu hafta sonuna kadar etkili bir yağış beklenmez Cumartesi ve Pazar günlerinden itibaren birçok bölgemizde yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Bölgelerimize göre saatlik ve günlük tahmin raporlarını haberimizde derledik.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 7 EKİM
İşte Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporları ve illerimize göre saatlik hava sıcaklığı ve yağış tahminleri…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu haberi! Bugün hava nasıl olacak? 7 Ekim Perşembe
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