Metro çalışma saatleri 2019! Metro saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

METRO ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

İstanbul metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:00

Ankara metro çalışma saatleri: 06:00 – 01:00

İzmir metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:20

Adana metro çalışma saatleri: 06:04 – 23:04

Bursa metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:09

METRO SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

METRO SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

HAFTA SONU METRO ÇALIŞMA SAATLERİ

İstanbul metrosu hafta içi 8 hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise 4 vagonla yolcularını taşıyor.

METRO HAKKINDA

Metro, dünyada ilk kez Londra'da kurulmuştur. 1863'te işletmeye açılan metro, günde sekiz milyondan fazla yolcu taşımaktadır. Metronun özelliklerinden birisi de çok az sayıda personelle yönetilebilmesidir. Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'da metro bulunmaktadır.